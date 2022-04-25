Denizli'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Haberler

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Denizli'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Denizli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 32 sürücüye 9 bin 968 lira ceza kesildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 32 sürücüye 9 bin 968 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Çivril ve Denizli-Çal kara yolu ile Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 32 araç sürücüsüne 9 bin 968 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç'ün de katıldığı denetimde, helikopterdeki görevliler, kural ihlali yapan araçları, denetim noktalarındaki ekiplere telsizle bildirdi.

Ayrıca denetimlerde 1 araç da trafikten men edildi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Denizli, Güncel, Haberler

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