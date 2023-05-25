Denizli'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğü arama-kurtarma eğitimi aldı

Denizli'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli 50 personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası bir deprem ya da afet durumuna karşı arama-kurtarma eğitimi aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından verilen teorik ve fiziki eğitimlerde komandolar, enkazda canlı tespiti ve yaralı çıkarma gibi eğitimler aldı.

DENİZLİ'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli 50 personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası bir deprem ya da afet durumuna karşı arama-kurtarma eğitimi aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından verilen teorik ve fiziki eğitimlerde komandolar, enkazda canlı tespiti ve yaralı çıkarma gibi eğitimler aldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli 50 askere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD uzmanları tarafından arama-kurtarma eğitimi verildi. Teorik ve fiziki yapılan eğitimler 5 gün sürdü. Teorik verilen eğitimlerin ardından jandarma komandolar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nde tatbikat yaptı. Komandolara enkazda inceleme, yaşam belirtilerinin tespit edilmesi, enkaza giriş teknikleri, enkazdan yaralı çıkarma gibi eğitimler verildi. Komandolar, senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıya AFAD'ın ekipmanlarıyla ulaşarak kurtardı. Tatbikatta Jandarmanın arama kurtarma köpeği Ortak da görev aldı. Ortak enkaz altındaki yaralıya kısa sürede ulaşarak kurtarılmasını sağladı.