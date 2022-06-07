İş yerinin çatısından düşen işçi, hayatını kaybetti - Haberler

İş yerinin çatısından düşen işçi, hayatını kaybetti Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zafer Mahallesi 2055 Sokak'taki marangoz atölyesinde çalışan Yusuf Apak (60), iş yerinin yanında bulunan ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktı. Çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemindeki demir parçasının üzerine düşen Apak, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Apak, kurtarılamadı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

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