Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Karahayıt Mahallesi'nde giyim mağazasından 19 Haziran'da meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, yüzlerini gizleyen şüphelilerin, G.U (57), C.K. (38) ve Y.C. (33) olduğu belirlendi.

Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adreslerinde yakalanan 3 şüpheli karakola götürüldü.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin olay yerine Aydın'dan çaldıkları bir kamyonetle geldikleri de belirlendi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Jandarma Denizli Güncel Haberler

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