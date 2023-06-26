Denizli'de İş Yerinde Duvar Devrildi: İnşaat Ustası Hastaneye Kaldırıldı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde tadilat yapan Ertuğrul Kaya (47), iş yeri içinde yıkılan duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Duvarın altından çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.