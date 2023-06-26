Denizli'de İş Yerinde Duvar Devrildi: 1 Ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.