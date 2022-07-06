Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti - Haberler

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Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

AA - Ali Bilge - Güncel
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Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Yenişafak Mahallesi'ndeki bina inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Şevket Takmak (65), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Takmak, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

AA / Ali Bilge - Güncel

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