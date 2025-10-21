Haberler

Denizli'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartman inşaatında çalışan Veli Çağlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yenişafak Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında çalışan Veli Çağlar, dün çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çağlar, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

CHP'li Başarır'a gece yarısı şok! Soruşturma başlatıldı
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.