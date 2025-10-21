Denizli'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yenişafak Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında çalışan Veli Çağlar, dün çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çağlar, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.