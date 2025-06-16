Denizli'de İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 5 Kişi Gözaltında

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştıkları mağazadan yaklaşık 250 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan 5 kişi, gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi, yapılan operasyonda şüpheliler yakalandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı mağazadan arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 250 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman Ç. (27) ve beraberindeki 4 kişi, gözaltına alındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Mayıs'ta Pınarkent Mahallesi'ndeki bir inşaat malzemesi satış mağazasında meydana geldi. Sabah saatlerinde mağazaya gelen iş yeri sahibi A.T., yaklaşık 250 bin lira değerinde 180 farklı ebatta profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima ve çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti. A.T., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede, masa üzerine bırakılan bir kağıda 'Adresi biliyon' notu yazıldığı, notu yazan kalemin kırıldığı ve başka bir kalemin de kağıda saplandığı tespit edildi. Ekipler, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin inşaat malzemelerini taşıdıkları anlar yer aldı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden iş yeri çalışanı Osman Ç. ile arkadaşları Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31) ve Uğur S. (30), düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

NOTU ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN BIRAKMIŞ

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada Osman Ç.'nin ifadesinde, not ve kırık kalemi şüphe çekmemek için bıraktığını söylediği öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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