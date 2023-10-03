Denizli'de İl Jandarma ekipleri olayların %99'unu aydınlattı

Denizli genelinde İl Jandarma ekiplerince, meydana gelen olayların 942'si yani yüzde 99'u aydınlatıldı. İl genelinde araması bulunan 295 şahıs ile terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandığı açıklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suçlara yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Yürütülen çalışmalarda; 438 asayiş, 43 kabahat, 384 takibi gereken, 75 kaçakçılık, 9 siber ve 5 terör olayı olmak üzere toplam 954 meydana geldi. Bu olayların 942'si yani yüzde 99'u aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 61 bin 385 şahıs ile 10 bin 58 aracın sorgulaması yapıldı. 295 aranan şahıs ve 1 aranan araç yakalandı, kayıp olarak aranan 14 şahıs bulunduğu açıklandı.

5 şüpheliye yasal işlem yapıldı

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 6 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 661 adet fişek/mermi ve 4 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi. Ay içerisinde 5 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ