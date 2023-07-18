Denizli'de iki gencin tüfekle öldürülmesi davası başladı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Mustafa A, diğer sanıkların suçsuz olduğunu belirtirken, diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını savundu. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek delillerin yeniden incelenmesine karar verdi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 9 Haziran 2022'de 19 yaşındaki Hasan Akköse ile 17 yaşındaki İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp kuyuya atılması olayına ilişkin ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer sanıklar Mehmet G. ve Ali İhsan Y. ile tarafların avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu.

Mustafa A, savunmasında, tüm suçu üstlendiğini, diğer sanıkların suçsuz olduğunu belirtti.

Sanıklardan Mehmet G. ise hiçbir suçunun bulunmadığını, Mustafa A'nın olay günü kendilerini çağırdığında kavga edeceğini düşündüklerini ancak cinayeti işlediğini kaydetti.

Sanıklardan Ali İhsan Y. de suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, delillerin yeniden incelenmesine, tanıkların tekrar dinlenmesine ve daha önce salıverilen şüphelilerden Osman Ç. ve Hakan O'nun dinlenmesi için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 10 Kasım tarihine erteledi.

Olay

Acıpayam ilçesinde İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınları 9 Haziran 2022 akşamı kayıp ihbarında bulunmuştu.

Hayatlarını kaybeden Yalçın ve Akköse'nin kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiği tespit edilmiş, aramalar bu bölgede yoğunlaşmıştı. Maktullerin görüştüğü kişilerden 9'u gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden M.A. cinayeti itiraf etmişti. Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi mevkisindeki su kuyusuna atıldığı belirlenmişti. Cesetler geçen yıl 15 Haziran'da kuyudan çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 2'si olayla ilişkisi olmadıkları gerekçesiyle tahliye edilmişti. Suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçlamasıyla tutuklandıktan sonra haklarında takipsizlik kararı verilen 2 sanık serbest bırakılmış, suça sürüklenen 2 çocuk da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Mustafa A'nın olay günü Akköse ile Yalçın'ı arkadaşları vasıtasıyla Karahasan Çayırı'na çağırdığı, burada çıkan kavgada Mustafa A'nın, tüfekle ateş ederek Yalçın ve Akköse'yi öldürdüğü belirtilmişti.

Diğer sanıkların anlatımlarında ise sanığın suça sürüklenen iki çocuk ve diğer sanıklar Mehmet G. ile Ali İhsan Y. aracılığıyla Akköse ile Yalçın'ı tuzağa düşürdüğü ve av tüfeğiyle onları öldürdüğü kaydedilmişti.

Sanıkların cesetleri kuyuya attıkları, daha sonra taşla doldurdukları ve cesetleri yakmaya çalıştıkları da belirtilmişti.

İddianamede Mustafa A. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında da "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.