Denizli'de ihtiyaç sahiplerine ev eşyası ve kıyafet desteği başladı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ev eşyası ve kıyafet desteği başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkez Eli Ev Eşyası ve Kıyafet Mağazamız ile bugüne kadar binlerce hemşehrimizin yaşamına dokunduk" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Merkez Eli bünyesindeki "İyilik Hareketi" ile hayırsever vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya ve mobilyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ekiplerce belirtilen adreslerden alınan eşyalar dezenfekte edildikten sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine en uygun şekilde yerleştiriliyor. 'Mobilya ve Beyaz Eşya' iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin Merkezefendi Belediyesi Çağrı Merkezi'nde kayıt oluşturması gerekiyor. Hayırseverlerin büyük katkı sağladığı iyilik hareketinin amacına ulaşmayı sürdürdüğünü söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Dayanışmanın ve paylaşmanın çok yüksek seviyelerde olması bizleri mutlu ediyor. Katkıda bulunan tüm hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Merkezefendi ve Merkezefendililer için çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Merkezefendi dayanışma ve birliktelik duygusuyla çok daha güzel" diye konuştu. - DENİZLİ