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Denizli'de İade Tartışması Kanlı Bitti: İş Yeri Sahibi Öldürüldü

Denizli'de İade Tartışması Kanlı Bitti: İş Yeri Sahibi Öldürüldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir firmanın sahibi, satın alınan ürünün iadesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla öldürüldü. Olayda yeğeni de yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki firmada, satın alınan ürünün iadesi nedeniyle çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla öldürüldü, yeğeni yaralandı.

Eskihisar Mahallesi'nde, beton malzemeleri satışı yapan firmaya gelen H.A. ile iş yeri sahibi Osman G. ile yeğeni İbrahim G. arasında, alınan ürünün iadesi nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada H.A, Osman G. ve İbrahim G'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Osman G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim G'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

H.A'nın ilk ifadesinde, aldığı beton malzemelerini iade etmek istediğini ancak firma bunu kabul etmeyince sinirlenip ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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