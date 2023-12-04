Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evde yakalandı. Polis ekipleri, Kuşpınlar Mahallesi'nde A.A'ya ait evin çatı katında şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve gelen ekipler, çatı katındaki daireye saklanan şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evde yakalandı.
Polis ekipleri, Kuşpınlar Mahallesi'nde A.A'ya ait evin çatı katında şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve gelen ekipler, çatı katındaki daireye saklanan şüpheliyi gözaltına aldı.
Hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunduğu öğrenilen M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.