Denizli'de Hileli Teraziyle Zeytinyağı Dolandırıcılığı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hileli teraziyle zeytinyağı üreticisini dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları terazi ele geçirildi ve yapılan incelemede terazinin hileli olduğu tespit edildi.