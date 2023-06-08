Denizli'de Heyelan Tehlikesi: Vatandaşlar Önlem Alınmasını İstiyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, geçen hafta etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanın yaşandığı 4 evin bulunduğu bölgede vatandaşlar, heyelan tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtip, önlem alınmasını istedi.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 Sokak'ta dört evin bulunduğu bölgede geçen hafta etkili olan sağanak sırasında 5 Haziran'da heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları 2 evin bahçesine ve balkonlarına zarar verdi. Toprak kayması sırasında bahçedeki kömürlükte bulunan Serpil Abalı (60) şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Yamaçta bulunan evlerin altının da toprak yüzeyinde devam eden hareketlilik nedeniyle yavaş yavaş boşaldığını ve bu evlerin üzerlerine yıkılmasından tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. Toprak kayması sırasında büyük bir korku yaşadığını belirten Serpil Abalı, Çok yağmur yağdı, sel geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle toprak kaydı. O sırada bahçedeki kömürlükteydim. İçeriden son anda dışarıya çıktım, neredeyse altında kalacaktım. O an, dağ iniyor sandım. Yamacın tepesindeki evlerin altı oyuldu, toprak kayması da hala devam ediyor. İstinat duvarı olmadığı için yamacın üstündeki evlerin heyelan sonucu bizim evlerin üzerine yıkılmasından korkuyoruz ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ TOPRAK KAYIYOR'

Evlerine girmeye korktuklarını söyleyen vatandaşlardan Atiye Vere (73) ise Cumartesi günü sağanak nedeniyle evin balkon ve bahçesi heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarıyla doldu. Büyük bir korku yaşıyoruz, evlerimize girmeye korkuyoruz. Sürekli toprak kayıyor. Yamacın üstündeki evlerin üzerimize yıkılmasından korkuyoruz. Aynı korkuyu onlar da yaşıyor. Burada mutlaka bir önlem alınmalı diye konuştu.