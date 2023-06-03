Denizli'de akşam saatlerine doğru aniden bastıran ve 1 saatte yakın süren şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sel etkili olurken, çok sayıda ev ile işyerlerini de su bastı.

Denizli'de hayatı felç eden yağış yine yüzünü gösterdi

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerine doğru aniden bastıran ve 1 saatte yakın süren şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sel etkili olurken, çok sayıda ev ile işyerlerini de su bastı.

Denizli'de son 2 haftadır aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, yine hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerine doğru yaklaşık 1 saate yakın aralıksız devam eden şiddetli yağış, etkisini artırarak yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde bodrum ve giriş katlarında su baskınlarının yaşandı. Şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına alarak beklemeye geçti. Trafik ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, önlem aldığı ana güzergahlarda ve kent merkezinde gelen ihbarlara hızla müdahale etti. Genellikle gölün oluşma sebeplerinden biri olan rögar kapaklarındaki tıkanıklığı açan ekipler, kısa sürede yaptığı çalışmayla selin önüne geçti. İlçelerde de etkisini gösteren yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte hayat normale dönmeye başladı.

"Tüm eşyalarımı su bastı, kalacak yerimiz yok"

Yağışa aniden yakalanması nedeniyle zarar uğradığını anlatan Ayla Altın Yankayış, "Bir anda yağmur yağdı ne olduğunu anlayamadım, tüm eşyalarımı su bastı, kalacak yerimiz yok. Nasıl yapacağız bilmiyoruz, evdeki suyu kendi çabalarımıza tahliye ettik" dedi.

Afad'tan Denizli'ye uyarı geldi

Afad açıklamasında, "Bugün ilinizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, dolu tehlikelerine karşı tedbirli olun" denildi.