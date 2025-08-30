Denizli'de Hastaneden Yeni Doğan Bebeği Kaçırmaya Çalışan Kadın Yakalandı

Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştığı belirlenen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bebek annesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı.

Poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
