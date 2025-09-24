Haberler

Denizli'de hastanede gıda zehirlenmesi iddiası

Denizli'nin Çivril ilçesinde hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 78 kişi acil servise başvurdu.

Çivril Şehit Hilmi Öz Hastanesi'nde dün çok sayıda personel yedikleri yemeğin ardından, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri değerlendirilen 78 kişi tedavileri sonrası taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yemeklerden numune aldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
