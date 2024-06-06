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Denizli'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Denizli'de bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilgili şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Denizli'de, bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (28) adlı kişinin Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.D, N.D, E.D, O.Ö, S.O, B.T. ve A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu, hastane bahçesinde karşılaşınca kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

30 Mayıs'ta, otomobiliyle Denizli Devlet Hastanesi bahçesine gelen O.Y, silahla yaralanmıştı. Hastanede tedaviye alınan yaralı, takip edildiği için hastane bahçesine girdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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