Denizli'de hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi - Haberler

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Denizli'de hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

İlçede yaşayan Musa Bulan, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde içi para dolu torba olduğunu gördü.

Bulan, torbayı polise ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada paranın, hastaneye tedavi amacıyla gelen bir hasta olduğunu belirledi. 10 bin lira para sahibine verildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hastane Denizli Güncel Haberler

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