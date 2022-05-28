Denizli'de hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi - Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde hastane bahçesinde bulunan 10 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

İlçede yaşayan Musa Bulan, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde içi para dolu torba olduğunu gördü.

Bulan, torbayı polise ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada paranın, hastaneye tedavi amacıyla gelen bir hasta olduğunu belirledi. 10 bin lira para sahibine verildi.