Denizli'de hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
Denizli'de, çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.