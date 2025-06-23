Denizli'de Halk Otobüsünde Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

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Denizli'de, halk otobüsünde tesettürlü bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden S.E., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay sonrası yapılan işlemler ve alınan kararlar kamuoyunda dikkat çekti.

Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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