Denizli'de Halk Otobüsünde Hakaret Eden Kişi Serbest Bırakıldı

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Denizli'de halk otobüsünde tesettürlü bir kadına hakaret eden S.E. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı görüntüleri incelemekte.

Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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