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Denizli'de hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı! Olay ne zaman, nerede oldu?

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Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Haydan Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın detayları merak ediliyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Peki, Olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafriyat kamyonuyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

E.E'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, Haydan Mahallesinde, Tayfun Turan yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

OLAY NE?

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma kamyon sürücüsü E.E'yi gözaltına aldı.

Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Kaynak: AA / Güncel

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