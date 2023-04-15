Denizli'de günübirlik kiraya verilen apart dairelerle ilgili denetim yapıldı
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Denizli'de polis ekipleri, günübirlik kullanılan apart dairelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denizli'de polis ekipleri, günübirlik kullanılan apart dairelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri 8 adreste yaptıkları uygulamada 78 apartı kontrol etti.
Bir iş yerine, konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan 28 bin 852 lira idari yaptırım uygulandı.???????
Kaynak: AA / Güncel