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Denizli'de günübirlik kiraya verilen apart dairelerle ilgili denetim yapıldı

Denizli'de günübirlik kiraya verilen apart dairelerle ilgili denetim yapıldı

Güncel Haberler

Denizli'de polis ekipleri, günübirlik kullanılan apart dairelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denizli'de polis ekipleri, günübirlik kullanılan apart dairelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri 8 adreste yaptıkları uygulamada 78 apartı kontrol etti.

Bir iş yerine, konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan 28 bin 852 lira idari yaptırım uygulandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

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