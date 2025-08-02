Denizli'de Gölete Düşen Çiftçi İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, gölete düşen kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çiftçi, hafta sonu tatilinde zaman geçirmek için Dımbazlar Göleti'ne gitti.

Kayaaslan, bir süre sonra gölete düştü. Eşinin gölette çırpındığı fark eden Samime Kayaaslan da eşini kurtarmak için suya atladı.

Durumu gören çevredeki balıkçılar, suya atlayarak kadını kurtarırken, İbrahim Kayaaslan ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Samime Kayaaslan'ı, Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Arama kurtarma ekipleri ise İbrahim Kayaaslan'ı bulmak için çalışma başlattı.