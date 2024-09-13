Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Goldwing Festivali düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen Goldwing Festivali'ne 28 ülkeden 350'ye yakın motosiklet tutkunu katıldı. Katılımcılar, kent merkezinde şehir turu attı ve Pamukkale'de bir araya geldi. Festival, turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Denizli'de "Goldwing Festivali" kapsamında kente gelen 28 ülkeden 350'ye yakın motosiklet tutkunu şehir turu attı.

Turizm merkezi Pamukkale'de bir araya gelen motosiklet tutkunları direksiyon başına geçti.

Kendi ülkelerinin bayraklarını astıkları motosikletlerinin ışıklarını açan ve yüksek sesle müzik çalan katılımcılar, konvoy halinde kent merkezine doğru hareket etti.

Katılımcılar yaklaşık 70 kilometre ilerleyerek Pamukkale Mahallesi'nde turu sonlandırdı.

Festivalin organizatörü Atilla Serttaş, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarının festival kapsamında Denizli'de buluştuğunu söyledi.

Gruptaki her ülkenin 4 gün süren festival etkinliği düzenlediğini belirten Serttaş, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz etkinlik için Denizli şehrimizi seçtik. Etkinliklerimiz cumartesi gününe kadar devam edecek. Son gün burada motosikletlerle ülkeler geçidi yapılacak. Turizme elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Serttaş, şunları kaydetti:

"Norveç, Finlandiya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkelerden motosiklet kullanıcıları etkinliğimize katıldı. Hatta grubumuza üye olmadığı halde Kuveyt'ten bile motosikletle Denizli'ye gelen misafirimiz var. Motosiklet tutkunluğu böyle bir şey. Bizim bir üyemiz bile farklı ülkelerde etkinliğe katıldığı zaman bizim orada İstiklal Marşı'mız okunuyor ve Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bizim için en önemli noktalardan biri budur."

Festival kapsamında katılımcılar, yarın Buldan ilçesinde ve kent merkezinde turlar düzenleyecek.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel

Motosiklet Pamukkale Festival denizli Güncel Turizm

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Aralarında anne ve ağabey var

 Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Narin'in ağabeyinden dikkat çeken 'Nevzat Bahtiyar' iddiası
Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? 13 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 13 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fatih'te bina neden çöktü? SON DAKİKA! Bina nerede çöktü? Kasten öldürmeye iştirak suçu nedir, cezası kaç yıl? Kıdem tazminatı kalkıyor mu 2024? efootball 2025 mobile ne zaman çıkacak?
title