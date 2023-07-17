Denizli'de Gökyüzü Gözlem Etkinliği Gerçekleştirildi

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe 1700 astronomi meraklısı katıldı ve farklı büyüklük ve tipte alana kurulan teleskoplarla gökyüzü incelendi. Programda sunumlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar da yapıldı.