Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Müdahale Ediliyor

Güncel Haberler

Denizli'de bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına 32 araç ve 80 personel ile müdahale ediliyor. Yangın havadan görüntülendi ve büyük maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için büyük bir mücadele veriyor.

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde devam eden yangına 32 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikayı kaplayan alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor.

Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Tragger Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title