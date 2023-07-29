Denizli'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 1 itfaiye erinin dumandan yangın bölgesindeki diğer işletmeler tahliye ediliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların kentin her yerinden göründüğü yangın bölgesine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede fabrikayı saran alevler, çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşatırken, söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Alev ve dumanların kentin birçok bölgesinden görülebildiği yangın bölgesinin etrafında bulunan diğer işletmelerde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bazı yolları ulaşıma kapatarak önlem aldı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. - DENİZLİ