Denizli'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Denizli'de bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların kentin her yerinden göründüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - DENİZLİ