Denizli'de Gerçekleştirilen Denetimlerde 68 Şahıs Tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 144 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 23 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması olan 68 şahıs tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kask ve 1 adet araç ses sistemi ele geçirildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 144 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 23 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması olan 68 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 10 ile 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 144 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 23 bin 150 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir adreste "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" olayıyla ilgili 2 kişiye 5 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş yapan kadın ve yer temin eden 1 kişi ise adli işlem uygulandı. Bir kahvehanede yapılan denetimde ise iş yerinin faaliyet konusu dışında çalıştırıldığı tespit edilerek idari işlem uygunlandı.

68 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 68 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kask ve 1 adet araç ses sistemi ele geçirildi.

Apart yetkilisi 2 kişiye 59 bin 704 TL idari para cezası uygulandı

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 7 ayrı adreste bulunan toplam 107 apart dairesi kontrol edildi. Apart yetkilisi 2 kişiye kimlik bildirim sistemine bağlanmamaktan 59 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 araç kiralama firması denetlendi. - DENİZLİ