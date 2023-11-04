Denizli'de Genel Asayiş Uygulaması Sonuçları Açıklandı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel asayiş uygulamasında 9 şüpheli şahıs yakalandı ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi. Ayrıca, mevzuata uymayan iş yerlerine tutanak tutuldu ve kumar oynanması için yer sağlayan bir iş yerine adli işlem yapıldı.

Denizli kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı toplam 197 ekip ve 791 personel ile dün saat 22.00'da tüm kentte eş zamanlı denetim yaptı.

Ekipler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetledi, kimlik kontrolü yaptı.

Trafikte ise araç ve sürücüler denetlendi.

Yapılan uygulamalarda, aranan 9 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör, kesici alet, 15 gram esrar ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mevzuat hükümlerine uymayan 15 iş yeri hakkında idari işlem, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulamalarda ekipler 166 sürücüye para cezası kesti, 16 araç trafikten men edildi.

Ekipler bir sürücü hakkında ise Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlattı.