Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç kızın inşaattan beton parçası düşmesi sonucu başından yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç kızın inşaattan beton parçası düşmesi sonucu başından yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde 10 Mayıs'ta kaldırımda yürüyen E.D'nin (18) başına, önünden geçtiği inşaattan beton parçası düştü.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başına beton parçası düşen E.D'nin yere eğilmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale, Denizli, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title