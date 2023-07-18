Denizli'de Genç Kızı Sırtından Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartta çıkan tartışmada genç bir kız sırtından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumu iyi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözü dönmüş genç, apartta tartıştığı kız arkadaşını sırtından bıçakladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Tuğçe K. ile sevgilisi H.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hırsını alamayan H.B., Tuğçe K.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta yaptığı detaylı çalışmaların ardından sevgililerin ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ