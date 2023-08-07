Denizli'de Genç Evde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı. U.A'nın ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.