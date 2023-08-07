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Denizli'de Genç Evde Ölü Bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı. U.A'nın ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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