Denizli'de Geçtiğimiz Hafta 167 Trafik Kazası Meydana Geldi
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Denizli'de 7 Ağustos - 13 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 25 bin 201 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 980 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 167 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 84'ü yaralanmalı, 82'si maddi hasarlı ve 1'i ölümlü trafik kazası oldu.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde toplam 167 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Denizli'de 7 Ağustos - 13 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 25 bin 201 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 980 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 167 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 84'ü yaralanmalı, 82'si maddi hasarlı ve 1'i ölümlü trafik kazası oldu. - DENİZLİ