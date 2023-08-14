Denizli'de Geçtiğimiz Hafta 167 Trafik Kazası Meydana Geldi

Denizli'de 7 Ağustos - 13 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 25 bin 201 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 980 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 167 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 84'ü yaralanmalı, 82'si maddi hasarlı ve 1'i ölümlü trafik kazası oldu.