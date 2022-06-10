Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Denizli'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Siteler ve İncilipınar mahallelerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2 ay fiziki ve teknik takibi sürdüren ekipler, 4 şüphelinin kiraladıkları apart dairelerde fuhuş yaptırdıklarını ve yer temin ettiklerini belirledi.

Tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, fuhuş yaptıkları belirlenen 16 kadına toplam 317 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title