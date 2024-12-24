Denizli'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki cip ile Akkonak Mahallesi'ndeki otomobilde, üzerlerine ağaç devrilmesi nedeniyle hasar oluştu. Bazı caddelerde de devrilen ağaçlar, trafikte aksamaya neden oldu.

Fırtınada savrulan çöp konteynerleri de yollara devrildi.

İtfaiye ekipleri, kırılan ağaçları motorlu testere yardımıyla keserek kaldırdı.