Denizli'de firari hükümlü yakalandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir takside yapılan sorgulamada, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. tespit edildi. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Bulvarı'nda bir taksiyi durdurdu.
Yapılan sorgulamada otomobildeki E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.