Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Denizli, Güncel, Haberler

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