Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

FETÖ yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Haberler

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