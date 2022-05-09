Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel