Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması: 3 ihraç edilmiş memur tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan yakalanan 3 ihraç edilmiş memur tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ihraç edilen 1 memur operasyan sonucunda yakalandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında 3 yıl 9 ay kati hapis cezası bulunan ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kati hapis cezası bulunan toplam 2 ihraç memur yakalandı. Toplam 3 ihraç memur çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ