Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün avukat mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Denizli, Mahrem, Güncel, Haberler

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