Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski öğretmen hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Cumhuriyet Denizli ByLock Güncel Haberler

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