Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski öğretmen hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel