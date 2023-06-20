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Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Güncel Haberler

Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 300 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi. Tutuklanan 5 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ancak tahliye olduktan sonra da eylemlerine devam eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.Ö, Y.Ş, M.İ.Y, S.B, F.Ö, H.B, F.G, F.B. ve H.A. gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda örgüt üyelerine gönderilmek üzere ayrı ayrı zarfa konulan 300 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarına gizlenecekleri ev ve parasal destek sağladıklarını öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö, Y.Ş, S.B, F.Ö. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

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