Denizli'de FETÖ hükümlüsü 14 kişi yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü, saklandıkları ikametlerde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda FETÖ'den hapis cezası alan hükümlülerin, kent merkezindeki hücre evlerde saklandığını belirlendi. Ekiplerin 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.???????

Öte yandan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de FETÖ'den 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.