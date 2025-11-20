Denizli'de Feci Kaza: Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin ölümüne yol açan kazada, ehliyetsiz sürücü S.T. tutuklandı. Kaza, yaya geçidinde meydana geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.
Selçukbey Mahallesi'ndeki kazanın ardından gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin ifadesinde kaza anını hatırlamadığını, üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.
Ehliyetsiz sürücü S.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
S.T'nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarpmış, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel